Gelin Takımı Altın Portakal'da

Yayınlanma:
62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "Gelin Takımı 2" filmi seyirciyle buluştu.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, Doğa Can Anafarta'nın yönettiği "Gelin Takımı 2" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından film ekibi seyirci karşısına çıktı.

Filmin yönetmeni Anafarta, oyuncular Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Baran Bölükbaşı ile yapımcı Emre Oskay'ın katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

gelin-takimi.jpg

OYUNCULUK EĞİTİMİNİ BURADA ALDI

Oyunculuk eğitimini Antalya'da aldığını belirten Baran Bölükbaşı, bu yüzden filmi bu şehirde seyirciyle izlemenin keyifli olduğunu söyledi.

Sette beş kadın olarak tartışmadan, sorun yaşamadan, güzel çekim süreci geçirdiklerini dile getiren Ecem Erkek ise her yaş grubundaki kadının aynı şekilde gülüp, eğlenebileceğini belirtti.

gelin-takimi-2.jpg

Nilperi Şahinkaya ise filmdeki karakteri "Deniz" ile ilgili gelen soruları yanıtlayıp, karakterle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yapımcı Emre Oskay da ilk profesyonel sinema tecrübesinde Derviş Zaim ile "Gölgeler ve Suretler" filminin yapımcılığını üstlendiğini hatırlatarak, her filmin farklı bir yolculuğunun olduğunu vurguladı.

Kaynak:AA

