Evde Tek Başına'nın yıldızı hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Evde Tek Başına filminin yıldız isimlerinden ünlü oyuncu Catherine O'Hara hayatını kaybetti.

Hollywood'un ikonik yapımlarından Evde Tek Başına'da Macaulay Culkin'in annesi rolünü üstlenen Cathrerine O'Hara, hayatını kaybetti.

CATHERINE O'HARA YAŞAMINI YİTİRDİ

Geç Saatler, Beterböcek, Evde Tek Başına, Noel Gecesi Kabusu gibi yapımlarda rol alan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara 71 yaşında hayatını kaybetti.

Emmy Ödüllü ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

EVDE TEK BAŞINA İLE DÜNYA ÇAPINDA ÜN ELDE ETTİ

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto'da dünyaya gelen O'Hara, kült haline gelen ilk iki Evde Tek Başına filminde Macaulay Culkin'in annesi rolüyle dünya çapında bir şöhrete kavuştu. Sanatçı, Schitt's Creek dizisinin 80 bölümünün tamamında hayat verdiği eksantrik Moira Rose karakteriyle izleyicileri kendine hayran bırakmayı başardı.

yeni-proje-33.jpg
Cathrerine O'Hara - Macaulay Culkin (Evde Tek Başına - 1990)

Ünlü aktrisin komedi alanındaki ustalığı, Christopher Guest imzalı Best in Show (2000) ve A Mighty Wind (2003) gibi popüler sahte belgesel (mockumentary) yapımlarında da tüm ihtişamıyla ön plana çıktı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

