Doğukan Güngör'ün çıkarılmasının ardından bir isim daha Kızılcık Şerbeti'ne imza attı

Yayınlanma:
Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasının ardından Emre Dinler'i ekibe dahil eden Kızılcık Şerbeti, bir oyuncuyla daha anlaştı.

Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasının ardından Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Doğukan Güngör’ün yapılan test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmiş, yaşanan gelişmenin ardından Güngör, başrolünde yer aldığı diziden çıkarılmıştı.

dogukan-gungor.webp

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i seyirci karşısına çıkıyorKızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i seyirci karşısına çıkıyor

Güngör’ün diziden ayrılmasının ardından Fatih karakteri için yeni bir isimle anlaşmaya varıldı. Daha önce Zembilli dizisinde başrol oynayan Emre Dinler, Güngör'ün yerine kadroya dahil oldu.

DİZİYE YAĞIZ GELİYOR

Oyuncu kadrosunu ekleme yapmaya devam eden dizinin ekibine son olarak bir isim daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rüzgarlı Tepe dizisiyle çıkış yapan Gökberk Yıldırım kadroya dahil oldu. Yıldırım'ın dizide Yağız karakterine hayat vereceği öğrenildi. Yıldırım, hikayeye Özge Borak’ın canlandırdığı Salkım’ın arkadaşı Rukiye'nin oğlu olarak dahil olacak.

dogukan-gungorun-ardindan-bir-isim-daha-kizilcik-serbetine-imza-atti-1.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

