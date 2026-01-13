Demet Özdemir'den şarkıcılık kararı

Demet Özdemir'den şarkıcılık kararı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkı söylediği sahnelerin beğeni toplaması üzerine gelen şarkıcılık sorularına net yanıt verdi.

Eşref Rüya dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, Budapeşte dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Özdemir, yurt dışı seyahatinin nedenini "Budapeşte’de arkadaşlarım var. Minik bebişlerini sevmeye gidip geliyorum." diyerek açıkladı.

demet-ozdemirden-sarkicilik-karari.webp

Yeni yılı nasıl geçirdiği sorulan Özdemir, "Yeni yılı evde arkadaşlarımla karşıladım. Kar da yağmıştı, çok güzel geçti." dedi.

ŞARKICILIK SORULARINA YANIT VERDİ

Hürriyet'in haberine göre, dizide şarkı söylediği sahnelerdeki performansı beğeni toplayan ve hayranları tarafından profesyonel adım atması beklenen Demet Özdemir, "Şarkıcılığı profesyonelliğe taşır mısınız?" sorusuna net bir yanıt verdi.

demet-ozdemir-sarki.webp

Oyunculuk kariyerine odaklandığını belirten Özdemir, şarkıcılık kararını şu sözlerle duyurdu:

"Yok, düşünmüyorum. Oyunculukla ilgili müthiş bir derdim var ve o kadar yoğunum ki buna vakit ayıracağımı sanmıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

