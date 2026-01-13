Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı ve oyuncu Rabia Soytürk aşkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte konuşan Soytürk, Hakan Sabancı ile ilgili sorulara, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" yanıtını vererek aşk iddialarını üstü kapalı bir şekilde onaylamıştı.

Habertürk'ün haberine göre, Soytürk etkinliğin ardından Hakan Sabancı’nın kendisine yolladığı VIP araçla Sabancı'nın Emirgan’daki yalısına gitmişti.

Pelin Öztekin Galatasaray için seçim sinyali verdi

ARZU SABANCI'NIN ONAY VERMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ancak kısa süre önce başlayan ilişkiden kötü haber geldi. İkilinin sürpriz bir kararla ayrıldığı ileri sürüldü. Ayrılık iddiasının perde arkasında ise Arzu Sabancı'nın olduğu iddia edildi. İddiaya göre Arzu Sabancı, oğlunun Rabia Soytürk ile olan birlikteliğine onay vermedi.

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile ayrılığında da Arzu Sabancı'nın etkisi olduğu iddia edilmiş, Sabancı bu iddiaları reddetmişti.