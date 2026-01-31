CHARMQUELL KİMDİR?

CharmQuell, gerçek adıyla Fırat Yayla internet hikâyeleri / internet kültürü üzerine YouTube videoları çeken bir internet içerik üreticisidir.

CHARMQUELL’İN GERÇEK ADI NEDİR?

CharmQuell’in gerçek adı Fırat Yayla'dır.

CHARMQUELL KAÇ YAŞINDA?

CharmQuell 2001 doğumludur, 25 yaşındadır.

CHARMQUELL NERELİ?

CHARMQUELL Hataylı'dır.

CHARMQUELL NE İŞ YAPIYOR?

CharmQuell YouTube'ta içerik üreticisidir ve aynı zamanda kendi kurduğu Quell Studios'ta oyun geliştiricisidir.

CHARM QUELL NEREDE OKUYOR?

CharmQuell 2020'den beri Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans eğitimi görmekte.

CHARMQUELL NASIL ÜNLÜ OLDU?

CharmQuell 2010’larda çok erken yaşta içerik üretmeye başlayıp 6 yıl Instagram’da Türkiye’nin büyük oyun sayfalarından birini yönetti; sonrasında YouTube'ta internet gizemleri ve kültürü hakkında videolar çekmeye başladı.

Kendisi memleketi Hatay'a yaptığı ziyarette 6 Şubat depremine maruz kalmıştı ve enkazda annesine seslenirken çektiği videoyla yürekleri burkmuştu. Yayla, deprem sonrası süreçte çektiği videolarda annesinin vefat ettiğini duyurdu.

CHARMQUELL NEDEN TUTUKLANDI?

31 Ocak 2026’da bazı ünlü isimlere yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Toşko, Mert Eren Bülbül ve Berkcan Güven gibi isimlerin de yer aldığı bir listede Fırat Yayla’nın da gözaltına alındığı haberleştirildi. Bu, soruşturma/iddia aşamasıdır; kesin hüküm anlamına gelmez.

