CharmQuell kimdir? Neden gözaltına alındı?

CharmQuell kimdir? Neden gözaltına alındı?
Yayınlanma:
Oyun ve internet kültürü odaklı anlatım videolarıyla tanınan CharmQuell (Fırat Yayla), Hatay depreminde yaşadığı acı kayıplar ve zorluklarla gündeme gelmişti. Ünlü YouTube içerik üreticisi bu sefer uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

CHARMQUELL KİMDİR?

CharmQuell, gerçek adıyla Fırat Yayla internet hikâyeleri / internet kültürü üzerine YouTube videoları çeken bir internet içerik üreticisidir.

CHARMQUELL’İN GERÇEK ADI NEDİR?

CharmQuell’in gerçek adı Fırat Yayla'dır.

CHARMQUELL KAÇ YAŞINDA?

CharmQuell 2001 doğumludur, 25 yaşındadır.

CHARMQUELL NERELİ?

CHARMQUELL Hataylı'dır.

CHARMQUELL NE İŞ YAPIYOR?

CharmQuell YouTube'ta içerik üreticisidir ve aynı zamanda kendi kurduğu Quell Studios'ta oyun geliştiricisidir.

CHARM QUELL NEREDE OKUYOR?

CharmQuell 2020'den beri Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans eğitimi görmekte.

CHARMQUELL NASIL ÜNLÜ OLDU?

CharmQuell 2010’larda çok erken yaşta içerik üretmeye başlayıp 6 yıl Instagram’da Türkiye’nin büyük oyun sayfalarından birini yönetti; sonrasında YouTube'ta internet gizemleri ve kültürü hakkında videolar çekmeye başladı.

Kendisi memleketi Hatay'a yaptığı ziyarette 6 Şubat depremine maruz kalmıştı ve enkazda annesine seslenirken çektiği videoyla yürekleri burkmuştu. Yayla, deprem sonrası süreçte çektiği videolarda annesinin vefat ettiğini duyurdu.

CHARMQUELL NEDEN TUTUKLANDI?

31 Ocak 2026’da bazı ünlü isimlere yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Toşko, Mert Eren Bülbül ve Berkcan Güven gibi isimlerin de yer aldığı bir listede Fırat Yayla’nın da gözaltına alındığı haberleştirildi. Bu, soruşturma/iddia aşamasıdır; kesin hüküm anlamına gelmez.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararıHasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Magazin
Blok3 trafikten men edildi! Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı
Blok3 trafikten men edildi! Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı
Evde Tek Başına'nın yıldızı hayatını kaybetti
Evde Tek Başına'nın yıldızı hayatını kaybetti
Son Dakika | Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika | Fatih Ürek hayatını kaybetti