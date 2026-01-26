Celil Nalçakan'dan yıllar sonra gelen İlker Kaleli itirafı!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı İlker Kaleli’yle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İzzet Çapa'nın programına konuk olan ünlü oyuncu Celil Nalçakan, bir dönem Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı İlker Kaleli ile olan ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Poyraz Karayel’de uzun süre birlikte çalışan ikilinin, kamera arkasında sanılanın aksine oldukça mesafeli bir ilişki yürüttüğü ortaya çıktı.

"BEN İLKER'İ SEVMEM, O DA BENİ SEVMEZ"

İlker Kaleli'yle birbirlerinden hoşlanmadıklarını ancak bu durumun iş ilişkilerini etkilemediğini belirten ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Ben İlker'i sevmem, o da beni sevmez. Benim için şöyle bir durum var, görüşmediğim ve kötü bir oyuncu olsa benim için problemdi. Ama İlker işini disiplinle yapar. Yürekten. Sanatta, sporda, gıdada torpil olmaz. İlker iyi bir oyuncu.

O yüzden de zaten sahnenin öncesinde bir muhabbetimiz olmadığı için, konuşmadığımızdan dolayı... Sahne esnasında mesela birbirimize çelme takmadık. İlker çok ahlaklı bir oyuncu.

Yani 'ben bu adamla konuşmuyorum, ben bu adamı sevmiyorum, o zaman onun yanında ona oyun vermeyeyim' gibi bir durumu ve duruşu yok adamın. İşini gayet iyi yapıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

