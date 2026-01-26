Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in bebekleri dünyaya geldi

2021 yılında evlenen ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'den müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin ilk bebekleri, İstanbul'da özel bir hastanede dünyaya geldi.

Erkek bebek sahibi olan Atasever ve Erdem'in oğullarına Ali Kemal ismini verdiği öğrenildi.

Seha Okuş hayatını kaybetti

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Habertürk'ün haberine göre, hastane tarafından yapılan bilgilendirmede, doğum sonrası hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vildan Atasever, kariyeri boyunca İki Genç Kız filmiyle kazandığı "En İyi Kadın Oyuncu" Altın Portakal ödülünün yanı sıra, Kurtlar Vadisi, Kadın İsterse ve Payitaht Abdülhamid gibi pek çok projede rol aldı.

Baba olma mutluluğu yaşayan Mehmet Erdem ise Hakim Bey, Gibi Gibi ve Olur O Zaman gibi hit şarkılara imza attı.