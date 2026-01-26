Müjdat Gezen'in halası Seha Okuş hayatını kaybetti

Müjdat Gezen'in halası Seha Okuş hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Usta sanatçı Müjdat Gezen'in halası, Türk Halk Müziği sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç gün önce entübe edildiği öğrenilen Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle “Hasretinle Yandı Gönlüm” gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan sanatçının vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.

fgfdgfdg.png

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama: 3 aday varUfuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'NDEN VEDA MESAJI

Usta sanatçının vefatının ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Acımız büyük. Türk Halk Müziğinin büyük değeri duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen’in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz."

fgdfgdf.png

Fatih Ürek'in sağlık durumunu açıkladıFatih Ürek'in sağlık durumunu açıkladı

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk de meslektaşı için bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Seha Okuş'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk halk müziği camiasına baş sağlığı ve sabır dileriz."

MİRASINI DARÜŞŞAFAKA'YA BIRAKTI

Seha Okuş, geçtiğimiz aylarda tüm mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yerine gelen isim belli oldu
Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yerine gelen isim belli oldu
Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama: 3 aday var
Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama: 3 aday var