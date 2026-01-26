Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç gün önce entübe edildiği öğrenilen Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle “Hasretinle Yandı Gönlüm” gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan sanatçının vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.

MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'NDEN VEDA MESAJI

Usta sanatçının vefatının ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Acımız büyük. Türk Halk Müziğinin büyük değeri duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen’in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz."

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk de meslektaşı için bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Seha Okuş'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk halk müziği camiasına baş sağlığı ve sabır dileriz."

MİRASINI DARÜŞŞAFAKA'YA BIRAKTI

Seha Okuş, geçtiğimiz aylarda tüm mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamıştı.