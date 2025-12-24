Çağla Şıkel neden yayına çıkmadı? Açıklama geldi

Yayınlanma:
Çağla Şıkel, dün sunuculuğunu yaptığı programa katılmadı. Şıkel'in neden programa çıkmadığı merak edilirken, beklenen açıklama geldi.

Hafta içi her gün yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” programında dün beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Programın saati gelmesine rağmen izleyiciler ünlü sunucu Çağla Şıkel’in sunduğu programı ekranda göremedi. Kısa süre içinde hem programın resmi hesabından hem de ünlü sunucudan beklenen açıklama geldi.

cagla-sikel-neden-yayina-cikmadi-aciklama-geldi.jpg

KAS SPAZMI GEÇİRDİ

Programın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Bugün 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programımızın yayını, sunucumuz Çağla Şıkel’in yaşadığı ani bir kas spazmı rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Değerli sunucumuzun sağlık durumu şu an kontrol altındadır ve doktor tavsiyesiyle dinlenmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, Çağla Şıkel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

cagla-sikel.jpg

İBB acı haberi verdi: Usta oyuncu hayatını kaybettiİBB acı haberi verdi: Usta oyuncu hayatını kaybetti

ÇAĞLA ŞIKEL’DEN SEVENLERİNE MESAJ

Yaşadığı rahatsızlık sonrası Çağla Şıkel de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşıma "Sizi çok seviyorum, azıcık durmam gerekiyormuş" notuna yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

