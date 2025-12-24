İBB acı haberi verdi: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, usta sanatçı Nedret Denizhan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, usta sanatçı Nedret Denizhan’ın vefat ettiği duyuruldu.

İBB Şehir Tiyatroları’nın sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, "Tiyatromuzun duayen isimlerinden Nedret Denizhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanat hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları’na ve sahne sanatlarına büyük emekler veren Denizhan’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON YOLCULUĞUNA ÜSKÜDAR’DAN UĞURLANACAK

Usta sanatçı için 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 11.00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde bir veda töreni düzenlenecek.

Denizhan, aynı gün Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

