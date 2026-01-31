Burak Güngör kimdir? Neden gözaltına alındı?

Burak Güngör kimdir? Neden gözaltına alındı?
Yayınlanma:
YouTube’da eğlence ve gündem içerikleriyle tanınan Burak Güngör, 2016’da blog formatından videoya geçip özel serileriyle etki alanını genişletti. Kendisinin de yorumladığı uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak sabahı gözaltına alındı.

BURAK GÜNGÖR KİMDİR?

Burak Güngör; YouTube başta olmak üzere sosyal medyada eğlence, gündem ve anlatı formatında içerikler üreten bir içerik üreticisi. Kendini "yeni nesil gazeteci" olarak tanımlıyor.

BURAK GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

Resmî sitesine göre 14 Eylül 1994 doğumlu, 31 yaşında.

BURAK GÜNGÖR NERELİ?

Güngör İzmit’te (Kocaeli) doğdu; ilk ve lise eğitimini de Kocaeli’de tamamladı.

BURAK GÜNGÖR NEREDE YAŞIYOR?

Üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınan Güngör günümüzde hala İstanbul'da yaşamakta.

BURAK GÜNGÖR NASIL ÜNLÜ OLDU?

İçerik üreticiliği kariyerine blog yazarak başlayan Güngör 2015'te “Türkiye’nin en iyi blog yazarı” ödülünü aldı ve sonrasında YouTube'a yöneldi. YouTube kariyerinin büyümesiyle oyunculuk deneyimleri de oldu.

Son dönemlerde is "Neler Oluyor" serisi ile gündemi yorumlamaya devam ediyor.

BURAK GÜNGÖR OYUNCULUK YAPTI MI?

Güngör Kafalar Karışık (2018) ve Enes Batur: Gerçek Kahraman (2019) gibi yapımlarda yer aldı.

BURAK GÜNGÖR NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen bir uyuşturucu soruşturmasında Burak Güngör ve 10 isim daha gözaltına alındı. Aynı listede kariyerini YouTube'ta büyüten Reynmen, Berkcan Güven, Enes Batur ve Fırat Yayla da yer alıyor.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararıHasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

