Beşiktaş'ın genç yıldızı ile görüntülenmişti: Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu

Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ile bir mekan çıkışı kol kola görüntülenen ve aşk iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Türkü Su Demirel, sessizliğini bozdu.

Türkü Su Demirel, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten ünlü oyuncu, Emre Bilgin ile aralarında bir ilişki olmadığını ifade etti.

"TOPUKLU AYAKKABIM OLDUĞU İÇİN EMRE KOLUMA GİRDİ"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, kol kola görüntülenmelerinin nedenine dair açıklama yapan Demirel, o gece yaşananları şu sözlerle anlattı:

"O gün kalabalık bir arkadaş grubuyla beraberdik. Yağmur vardı, topuklu ayakkabım olduğu için Emre koluma girdi. İlişki yaşamıyoruz. Sadece arkadaşız."

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

27 yaşındaki Türkü Su Demirel oyunculuk kariyerine 2018'de başladı. Muhteşem İkili, Maraşlı, Son Nefesime Kadar ve Kader Oyunları gibi dizi ve filmlerde rol aldı.