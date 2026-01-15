Ünlü şarkıcı Alya'dan gözaltı sonrası ilk açıklama

Şarkıcı Alya Şahinler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Alya Şahinler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"BEN ZATEN KENDİMDEN EMİNİM"

Dün bir davette görüntülenen ve serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuşan ünlü şarkıcı, test sonucunun henüz çıkmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: