Ünlü şarkıcı Alya'dan gözaltı sonrası ilk açıklama

Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ünlü şarkıcı Alya, test sonuçlarını beklediğini belirterek "Kendimden eminim" dedi.

Şarkıcı Alya Şahinler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Alya Şahinler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"BEN ZATEN KENDİMDEN EMİNİM"

Dün bir davette görüntülenen ve serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuşan ünlü şarkıcı, test sonucunun henüz çıkmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

  • "Tabii ki zor bir süreç. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten çocukluğumdan beridir hiçbir şekilde onaylamıyorum, aşırı derecede karşıyım böyle şeylere.
  • Benim arkadaş çevrem olsun, beraber görüştüğüm insanlar, takıldığım yerler olsun; bu konudan uzak bir şekilde hep seçmeye çalıştım. Ama tabii ki günün sonunda bu ülkenin bir vatandaşıyım herkes gibi. Devletimiz istedi, ben de icabet ettim. Eğer bir daha çağırırlarsa da çakı gibi hazır bir yerdeyim.
  • Hiç heyecanla beklediğim bir sonuç değil çünkü ben zaten kendimden eminim, yakın çevrem benden emin. O yüzden de en azından sonuç çıktığı zaman beni seven insanlar da bu sonuçtan emin olacaklar. Sırf o yüzden bekliyorum sonucu açıkçası."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

