Ünlülerin ödül kıyafetleri olay oldu! "Ben bile bu kadar rüküş olamam"

Moda ve sanat dünyası dün bir derginin düzenlediği ödül töreninde bir araya geldi. Kasım 2024 – Kasım 2025 dönemini kapsayan değerlendirmenin ardından jüri, ödül sahiplerini belirledi. Ancak geceye damga vuran sadece ödüller değil, ünlülerin kıyafetleri oldu.

DEMET AKALIN'DAN HANDE ERÇEL'E OLAY YORUM!

Gecede “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülünü alan Hande Erçel, her ne kadar ödülü alsa da kıyafetiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya hesabından yorum yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Erçel’in kombini için "Ben bile bu kadar rüküş olamam" dedi.

SERENAY SARIKAYA KIRMIZILAR İÇİNDE

Gecede ödül alan bir diğer isim olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise kırmızı halının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Kırmızı elbisesiyle geceye katılan Sarıkaya, tarzıyla beğeni topladı.

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla, “Yılın Televizyon Performansı / Kadın” ödülünü alan ünlü oyuncu Sinem Ünsal ise derin V yakalı, kahverengi-siyah tonlarındaki elbisesini tamamladığı uzun deri eldivenleriyle dikkat çekti.

Kırmızı halının dikkat çeken isimleri arasında, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile tanınan ünlü oyuncu Gizem Güneş de yer aldı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Törene; Arzu Sabancı, Arzum Onan, Barış Arduç, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Demet Özdemir, Dilan Çiçek Deniz, Edis, Ferzan Özpetek, Halit Ergenç, Kenan Doğulu, Merve Dizdar, Nükhet Duru, Ecem Sena Bayır ve Zeynep Bastık gibi pek çok ünlü isim de katılarak şıklık yarışına ortak oldu.