Ünlülerin ödül kıyafetleri olay oldu! "Ben bile bu kadar rüküş olamam"

Dün gece düzenlenen ödül töreninde kırmızı halıda ünlü geçidi yaşandı. Demet Akalın’ın Hande Erçel’e yönelik “Ben bile bu kadar rüküş olamam” yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

Moda ve sanat dünyası dün bir derginin düzenlediği ödül töreninde bir araya geldi. Kasım 2024 – Kasım 2025 dönemini kapsayan değerlendirmenin ardından jüri, ödül sahiplerini belirledi. Ancak geceye damga vuran sadece ödüller değil, ünlülerin kıyafetleri oldu.

DEMET AKALIN'DAN HANDE ERÇEL'E OLAY YORUM!

Gecede “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülünü alan Hande Erçel, her ne kadar ödülü alsa da kıyafetiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya hesabından yorum yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Erçel’in kombini için "Ben bile bu kadar rüküş olamam" dedi.

616165436-18313439908269651-4912446880841361362-n.jpg

SERENAY SARIKAYA KIRMIZILAR İÇİNDE

Gecede ödül alan bir diğer isim olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise kırmızı halının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Kırmızı elbisesiyle geceye katılan Sarıkaya, tarzıyla beğeni topladı.

616112753-18313439899269651-4420415533286830209-n.jpg

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla, “Yılın Televizyon Performansı / Kadın” ödülünü alan ünlü oyuncu Sinem Ünsal ise derin V yakalı, kahverengi-siyah tonlarındaki elbisesini tamamladığı uzun deri eldivenleriyle dikkat çekti.

s-e567cc743ec980504a27fde7b9cbd04e87b381e5-001.jpg

Kırmızı halının dikkat çeken isimleri arasında, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile tanınan ünlü oyuncu Gizem Güneş de yer aldı.

gizem-gunes.png

Ünlü şarkıcı Alya'dan gözaltı sonrası ilk açıklamaAlya'dan gözaltı sonrası ilk açıklama

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Törene; Arzu Sabancı, Arzum Onan, Barış Arduç, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Demet Özdemir, Dilan Çiçek Deniz, Edis, Ferzan Özpetek, Halit Ergenç, Kenan Doğulu, Merve Dizdar, Nükhet Duru, Ecem Sena Bayır ve Zeynep Bastık gibi pek çok ünlü isim de katılarak şıklık yarışına ortak oldu.

oar2.jpg

615690323-18313439944269651-2769958098524286207-n.jpg

615764406-18313439935269651-1054985719587579639-n.jpg

615808522-18313439917269651-2768638011035762022-n.jpg

616102562-18313439926269651-7815978979113595580-n.jpg

g-pijmcxkaaol2g.jpg

s-d36474358ae6a73661975b1aa28907c55d0d44df.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

