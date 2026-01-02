Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda rahmindeki miyomu aldırmak için girdiği operasyonda yaşanan tıbbi komplikasyonları ve sonrasındaki tedavi sürecini anlattı.

Ameliyat sırasında ciddi bir hata yapıldığını belirten Bekiroğlu, süreci şu sözlerle aktardı:

"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra bir sızıntı olmuş."

"ŞİMDİ DE BACAĞIMI KESİP İÇERİ KOYACAKLAR"

Yaşanan bu durumun ardından tedavi sürecinin devam ettiğini ve ekim ayında bir operasyon daha geçirdiğini belirten oyuncu, "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak’ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah" ifadelerini kullandı.

"HAYVAN GİBİ İLAÇ KULLANIYORUM"

Programda kendisine yöneltilen "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna "Tabii canım" diyerek yanıt veren Bekiroğlu, fiziksel değişimiyle ilgili yapılan yorumlara da açıklık getirdi.

Sosyal medyadaki "Kilo mu aldın?" şeklindeki sorulara değinen ünlü oyuncu, "Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" dedi.