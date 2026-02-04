Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü huzurevinde ortaya çıktı: Hiç mutlu değilim!

Yayınlanma:
Arka Sokaklar dizisinde Vedat Müdür karakterine hayat veren Murat Ormiyak, yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündem oldu. Taksim’de bir huzurevinde kaldığını söyleyen Ormiyak, "Hiç mutlu değilim" dedi.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormiyak, yıllar süren sessizliğini bozdu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 79 yaşındaki usta sanatçının huzurevinde kaldığı ortaya çıktı.

Tatlı Röportajlar'a konuşan Ormiyak, şu an yaşamını Taksim'de bir huzurevinde sürdürdüğünü açıkladı.

dfdfd.png

Nur Sürer veda töreninde Yeşilçam'ı topa tuttu: Yazıklar olsun!Nur Sürer: Yazıklar olsun!

"ARTIK TEKLİF GELMİYOR"

Ormiyak, röportajda içinde bulunduğu zor şartları ve setlere olan özlemini dile getirdi. Muhabirin "Arka Sokaklar’ı özlüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki."

cvxcvxcvxcvxc.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Magazin
Efsane dizinin ikonik evi 4 milyon dolardan 400 bin dolara düştü!
Efsane dizinin ikonik evi 4 milyon dolardan 400 bin dolara düştü!
Nur Sürer veda töreninde Yeşilçam'ı topa tuttu: Yazıklar olsun!
Nur Sürer veda töreninde Yeşilçam'ı topa tuttu: Yazıklar olsun!