Game Of Thrones tutkunlarını sevindirecek haber geldi

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R. R. Martin, hayranları heyecanlandıran yeni projeleri duyurdu.

Martin, serinin yeni dizisi A Knight of the Seven Kingdoms için geri sayımın başladığını belirterek, aynı evrende geçen farklı yapımların da yolda olduğunu belirtti.

18 OCAK'TA BAŞLIYOR

18 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan A Knight of the Seven Kingdoms, George R. R. Martin’in kaleme aldığı The Hedge Knight (Gezgin Şövalye) kitabından uyarlandı.

Dizi, Targaryen hanedanının Demir Taht üzerindeki hakimiyetini sürdürdüğü bir dönemde geçiyor. Hikaye, Sör Duncan the Tall ile genç yaveri Egg’in, Westeros’taki maceralarını merkezine alıyor.

İLK SEZON YAYINLANMADAN İKİNCİ SEZON ONAYI GELDİ

Çekimleri Kuzey İrlanda'da tamamlanan dizinin, henüz ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezon onayı şimdiden verildi.

Başrollerinde Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell'ın yer aldığı yapım, Westeros tarihine çok hakim olmayan izleyiciler için de bir rehber niteliği taşıyacak.

HOUSE OF THE DRAGON’DA ÜÇÜNCÜ SEZON TAMAMLANDI

Westeros evrenindeki tek gelişme bununla da sınırlı değil. House of the Dragon’un üçüncü sezon çekimlerinin de tamamlandığı bildirildi.

Yeni sezonun, Fire & Blood kitabındaki meşhur The Battle of Gullet olayını konu alacağı tahmin ediliyor. Dizinin yeni bölümleriyle 2026 yazında seyirciyle buluşması bekleniyor.