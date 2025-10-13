Altın Portakal'ın uzun metraj filmleri belli oldu
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belirlendi.
Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yer alacak.
Filmler, "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ile "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.
ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımı olan filmler, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.
Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Yarışması’nda yer alacak filmler şöyle:
- Joel Alfonso Vargas – Mad Bills to Pay
- Harris Dickinson – Urchin
- Laura Wandel – Adam’s Sake
- Simon Mesa Soto – A Poet
- Mary Bronstein – If I Had Legs I'd Kick You
- Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti – Confidante
- Johanna Moder – Mother's Baby
- Milagros Mumenthaler – The Currents
- Ali Asgari – Divine Comedy
- Tereza Nvotova – Otec (Father)
Festivalin ödül töreni 1 Kasım’da gerçekleştirilecek.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)