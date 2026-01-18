Zonguldak'ta kar ulaşımı felç etti: 82 köy yolu kapandı

Zonguldak'ta etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 82 köy yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, gece boyunca devam etti.

Kar nedeniyle Merkez ilçede 22, Kozlu'da 19, Devrek'te 19, Alaplı'da 10, Çaycuma'da 8 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere toplam 82 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ulaşıma kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hastane, okul ve acil durum güzergâhlarının öncelikli olarak açıldığını bildirirken, yurttaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Öte yandan Zonguldak–Karadeniz Ereğli istikametindeki D010 kara yolunda, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle trafik zaman zaman yavaşladı. Özellikle ağır tonajlı ve uzun araçlar rampalarda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, bu araçların geçişini kontrollü olarak durdururken, yolda kalan TIR ve kamyonlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yüksek kesimlerde bir süre daha etkili olacağını, bazı bölgelerde ise sis görüldüğünü bildirdi. Sürücüler, buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.