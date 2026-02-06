Zeydan Karalar 212 gün sonra ilk kez meydana inecek

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak anılan, aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada, ilk duruşmanın yedinci gününde ara karar çıktı. Mahkeme, tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın tahliyesine hükmetti.

Zeydan Karalar tahliye oldu deprem anmasına koştu!

Tahliye olan Zeydan Karalar, 212 gün sonra ilk kez miting meydanında vatandaşlarla bir araya gelecek.

ZEYDAN KARALAR 212 GÜN SONRA İLK KEZ MEYDANA İNECEK

CHP Adana İl Başkanlığı sosyal medya hesabından "Büyük Kucaklaşma" başlığıyla paylaşım yaparak buluşmayı duyurdu. Karalar 7 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de Adanalılarla bir araya gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı buluşma, Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenecek. Adana halkı Başkan Karalar’ı karşılamak ve buluşmaya katılmak üzere davet edildi.