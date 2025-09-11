Yusuf Tekin'den OECD yorumu: Gayretimizin bir meyvesidir

Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD raporunda ilerleme kaydedildiğini öne sürerek, "Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD'nin yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu"na ilişkin, "Okul öncesinden liseye kadar her kademede okullaşma oranı yükseldi." diyerek "Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı’nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

OECD'nin yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu'nda Türkiye'nin eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Tekin, "Uyguladığımız politikalar sayesinde okul öncesinden liseye kadar her kademede okullaşma oranı yükseldi. Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan pay, yüzde 10,6 ile OECD ortalamasının üzerine çıktı" dedi.

Çocuk yoksulluğu ve iş cinayetleri Meclis gündemindeÇocuk yoksulluğu ve iş cinayetleri Meclis gündeminde

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilkokullarda 18, liselerde ise 12’ye gerilediğini ifade eden Tekin, Türkiye’nin OECD’nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahip olduğunu vurguladı. Temel derslere ayrılan sürelerin de OECD ortalamasını geçtiğini kaydeden Tekin, “İlkokullarda bu oran yüzde 47 iken OECD ortalaması yüzde 41, ortaokullarda yüzde 30 iken OECD ortalaması yüzde 27 oldu” diye konuştu.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve çocuklarımızın yarınlarını güvenle inşa etme gayretimizin bir meyvesidir. Türkiye Yüzyılı’nda eğitimde yükselişimiz kararlılıkla sürecek."

Kaynak:ANKA

