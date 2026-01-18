Yurt soğuklara teslim ama Antalya'da deniz keyfi var

Yurt soğuklara teslim ama Antalya'da deniz keyfi var
Yurdun çoğu yerinde hava soğuk ve yağışlıyken, Antalya’da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geride bıraktı. Kentte hava ortalama 12 derece, deniz suyu 19 derece ölçüldü.

Antalya'da güneşli havaya rağmen rüzgarın etkili olduğu görüldü. Rüzgarın hızının saatte ortalama 27 kilometreye, zaman zaman 47 kilometre hıza ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde seyretti.

DENİZ SUYU, HAVA SICAKLIĞINI GEÇTİ

Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne gelerek, deniz manzarasının keyfini çıkardı. Sahile gelenlerin bazıları kumsalda oturup denizi izlerken, bazıları sahil boyunca yürüyüş yaptı.

BALIKÇILAR SAHİLDE BULUŞTU

Kimi amatör balıkçılar ise sabah erken saatlerden itibaren sahilde oltasını salladı. Varyant Seyir Terasında bulunan Antalya çerçevesi ise bir yanda sahili, diğer yanda dağları görüntüleyenlerin yoğun ilgisini çekti.

