Yurt soğuklara teslim ama Antalya'da deniz keyfi var

Antalya'da güneşli havaya rağmen rüzgarın etkili olduğu görüldü. Rüzgarın hızının saatte ortalama 27 kilometreye, zaman zaman 47 kilometre hıza ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde seyretti.

Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı

DENİZ SUYU, HAVA SICAKLIĞINI GEÇTİ

Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne gelerek, deniz manzarasının keyfini çıkardı. Sahile gelenlerin bazıları kumsalda oturup denizi izlerken, bazıları sahil boyunca yürüyüş yaptı.

BALIKÇILAR SAHİLDE BULUŞTU

Kimi amatör balıkçılar ise sabah erken saatlerden itibaren sahilde oltasını salladı. Varyant Seyir Terasında bulunan Antalya çerçevesi ise bir yanda sahili, diğer yanda dağları görüntüleyenlerin yoğun ilgisini çekti.