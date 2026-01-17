Yurt dışı ilaç listesi ve fiyatları güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, yurt dışından getirilen ilaçların fiyat listesinde değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle, yurt içinde temin edilemeyen veya temininde güçlük yaşanan birçok ilacın euro cinsinden satın alma bedelleri yeniden belirlendi ve listeye yeni ilaçlar eklendi.

KALP VE SOLUNUM İLAÇLARINDA FİYATLAR BELİRLENDİ

Güncellenen listede, kalp ritim bozukluklarında kullanılan Flecainide acetate 100 mg ilacının fiyatı yaklaşık 11,30 euro olarak kayıtlara geçti. Solunum yolu hastalıklarında reçete edilen Glycopyrrolate 1 mg ilacının bedeli ise 59 euro olarak belirlendi.

ROMATİZMAL VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLAÇLARININ BEDELİ

Romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemi tedavilerinde yaygın şekilde kullanılan Hydroxychloroquine sulfate 200 mg ilacının fiyatı 17,55 euro oldu. Bağışıklık sistemi tedavileri kapsamındaki Immukin enjeksiyonluk çözelti için 838 euro bedel tespit edildi.

Dünya alarmda! 6 kıtaya yayıldı, ilaç fayda etmiyor: Ölümcül mantar kabusu büyüyor

KRONİK HASTALIK İLAÇLARINDA FİYATLAR

Kronik cilt hastalıklarında kullanılan Jamp Tretinoin 10 mg kapsüller 185 euro'dan, mide ve sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan Sucraid oral solüsyon ise 1.715 euro'dan satın alınacak. Kas ve sinir sistemi hastalıklarında kullanılan Melp Spal-P 50 mg infüzyon tozu için 29,50 euro fiyat belirlendi. Epilepsi ve nörolojik hastalıklarda kullanılan Rufinamide etken maddeli ilaçların bedelleri ise 52 euro ile 88 euro arasında değişiyor.

Ne ibuprofen ne de parasetamol: Bel ağrısı için gerçek ilaçsız çözüm

SGK, bu ilaçların belirlenen yeni fiyatlar üzerinden sağlık güvencesi kapsamında ödemesini yapmaya devam edecek. Güncellenen fiyatlar, 17 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.