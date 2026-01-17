Yolun karşısında bekleyen eşinin yanına giderken cip çarptı: Kaza olunca bırakıp eve gitmiş

Yolun karşısında bekleyen eşinin yanına giderken cip çarptı: Kaza olunca bırakıp eve gitmiş
Yayınlanma:
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu genç kadına cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden kadının, kendisini arabada bekleyen "dini nikahlı eşinin" yanına gitmeye çalıştığı, kazanın meydana gelmesi üzerine ise erkeğin eve gittiği ve bir saat sonra olay yerine döndüğü öğrenildi.

Konya, merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Suriye uyruklu Kifa El Hursan (30) isimli genç kadın, çocuklarıyla birlikte kendisini otomobilde bekleyen "dini nikahlı eşinin" yanına gidiyordu.

CİPİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Mehmet A. (40) yönetimindeki 35 KF 9450 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybettiYolun karşısına geçmek isterken araba çarptı: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hursan'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Hursan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINA CİPİN ÇARPTIĞINI GÖRÜCE EVE GİTMİŞ

Kazada Kifa El Hursan’ın kendisini otomobilde bekleyen "dini nikahlı eşinin" yanına gitmeye çalıştığı, bu sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Polisin yaptığı kontrolde Hursan’ın birlikte yaşadığı öğrenilen Muhanned El Hursan’ın kaza yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Yaşanan kazanın ardından Muhanned El Hursan, 1 saat sonra olay yerine döndü. Polis ekiplerinin kadını neden terk ettiği sorusuna ise, havanın soğuk olduğunu, aracının içindeki çocuklarını eve bırakmak için kaza yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Türkiye
Bingöl'de buzlanma faciaya neden oluyordu
Bingöl'de buzlanma faciaya neden oluyordu
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni dalga operasyonda 5 tutuklama
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni dalga operasyonda 5 tutuklama