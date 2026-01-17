Yolun karşısında bekleyen eşinin yanına giderken cip çarptı: Kaza olunca bırakıp eve gitmiş

Konya, merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Suriye uyruklu Kifa El Hursan (30) isimli genç kadın, çocuklarıyla birlikte kendisini otomobilde bekleyen "dini nikahlı eşinin" yanına gidiyordu.

CİPİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Mehmet A. (40) yönetimindeki 35 KF 9450 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hursan'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Hursan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINA CİPİN ÇARPTIĞINI GÖRÜCE EVE GİTMİŞ

Kazada Kifa El Hursan’ın kendisini otomobilde bekleyen "dini nikahlı eşinin" yanına gitmeye çalıştığı, bu sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Polisin yaptığı kontrolde Hursan’ın birlikte yaşadığı öğrenilen Muhanned El Hursan’ın kaza yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Yaşanan kazanın ardından Muhanned El Hursan, 1 saat sonra olay yerine döndü. Polis ekiplerinin kadını neden terk ettiği sorusuna ise, havanın soğuk olduğunu, aracının içindeki çocuklarını eve bırakmak için kaza yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.