'Yolsuzluk' gölgesinde atama: Başhekime ilk ziyaret AKP'den

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde usulsüzlük iddialarının gölgesinde başhekim değişikliğine gidildi. Döner sermaye ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gündeme gelen Doç. Dr. Şüheda Kaya’nın yerine Dr. Fatih Demir atanmıştı. Göreve başlayan Demir’e ilk ziyareti AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve AKP’li vekil Erol Keleş ziyaret etti.

MAHKEME "SORUŞTURMA AÇILSIN" DEMİŞTİ BAŞHEKİM DEĞİŞTİ

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde başhekim değişikliğine gidildi. 2023 yılında göreve başlayan Doç. Dr. Şüheda Kaya’nın yerine Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Demir atandığı öğrenildi. Görev değişikliği, hastane yönetimine yönelik döner sermaye usulsüzlüğü ve görevi kötüye kullanma iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Valilik, söz konusu iddialara ilişkin soruşturma izni vermezken, mahkeme yeterli şüphe bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılmasına hükmetmişti.

“ATAMANIN ARDINDAN İLK FOTOĞRAF KARESİ AKP’YLE GELDİ”

Kaya’nın yerine başhekimliğe atanan Fatih Demir’i AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş ziyaret etti.

Ziyaret AKP Elazığ’ın sosyal medya hesabında, “İl Başkanımız Sayın Şerafettin Yıldırım, Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Erol Keleş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başhekimimize yeni görevinde başarılar diliyor, Elazığ’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” notuyla paylaşıldı.