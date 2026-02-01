Yolcu minibüsünde 510 gram eroinle yakalandı: Gözaltına alındı

Yolcu minibüsünde 510 gram eroinle yakalandı: Gözaltına alındı
Yayınlanma:
Van'da jandarmanın durdurduğu yolcu minibüsündeki İran uyruklu olduğu belirtilen A.S.'nin üst aramasında 510 gram eroin ele geçirildi.

Van'da jandarma tarafından durdurulan yolcu minibüsündeki İran uyruklu 48 yaşındaki A.S., üzerinde 510 gram eroin ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’ın Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde güvenlik önlemleri kapsamında yol kontrolleri gerçekleştirdi.

vanda-iran-uyruklu-yolcu-510-gram-eroi-1144075-339669.jpg

YOLCU MİNİBÜSÜNDE DETAYLI ARAMA

Uygulama noktası olarak belirlenen bölgede ekipler, şüpheli araç ve yolcular üzerinde denetim yaptı.

Yapılan kontroller sırasında bir yolcu minibüsü durdurularak araçta detaylı arama yapıldı.

Çantasında 9 kilo uyuşturucu ile yakalandı: TutuklandıÇantasında 9 kilo uyuşturucu ile yakalandı: Tutuklandı

ÜSTÜNDE 510 GRAM EROİNLE YAKALANDI

Yapılan arama sırasında şüpheli davranışlarıyla dikkat çeken İran uyruklu A.S.’nin üst aramasında toplam 510 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından işlemler için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
Türkiye
Köpeğin imdadına itfaiye koştu! Düştüğü kuyudan çıkarıldı
Köpeğin imdadına itfaiye koştu! Düştüğü kuyudan çıkarıldı
Kocaeli'de metal işleme tesisinde yangın!
Kocaeli'de metal işleme tesisinde yangın!