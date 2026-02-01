Yolcu minibüsünde 510 gram eroinle yakalandı: Gözaltına alındı

Van'da jandarma tarafından durdurulan yolcu minibüsündeki İran uyruklu 48 yaşındaki A.S., üzerinde 510 gram eroin ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’ın Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde güvenlik önlemleri kapsamında yol kontrolleri gerçekleştirdi.

YOLCU MİNİBÜSÜNDE DETAYLI ARAMA

Uygulama noktası olarak belirlenen bölgede ekipler, şüpheli araç ve yolcular üzerinde denetim yaptı.

Yapılan kontroller sırasında bir yolcu minibüsü durdurularak araçta detaylı arama yapıldı.

ÜSTÜNDE 510 GRAM EROİNLE YAKALANDI

Yapılan arama sırasında şüpheli davranışlarıyla dikkat çeken İran uyruklu A.S.’nin üst aramasında toplam 510 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından işlemler için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.