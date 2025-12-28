Yola çıkacaklar dikkat! Valilikten sürücülere kritik uyarı

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan uluslararası karayollarının kesiştiği Yozgat’ta trafiğin aksamaması için tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat-Sivas ve Kayseri bağlantılı yollarda, kar yağışı sonrasında hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda gizli buzlanma ve sürgün olaylarının yer yer görüldüğü aktarıldı ve sürücüler tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Valilik açıkladı: Eğitime 1 gün ara verildi!

Karayolları ve köy yollarında konuşlandırılan ekipler, yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olurken, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

"LÜTFEN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM"

Yozgat’ın doğu kesimlerinde yer alan Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinden geçen karayollarında, yer yer gizli buzlanmalar oluşurken Yozgat Valiliği’nden açıklama geldi.

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!

Yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve ilimizin belirli bölgelerinde etkisini halen sürdüren kar yağışının ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülerimiz; yola çıkarken kış şartlarını göz önünde bulundurarak lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" ifadeleri kullanıldı.