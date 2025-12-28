Yola çıkacaklar dikkat! Valilikten sürücülere kritik uyarı

Yola çıkacaklar dikkat! Valilikten sürücülere kritik uyarı
Yayınlanma:
Yozgat Valiliği, etkisini sürdüren kar yağışı ve gece saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan uluslararası karayollarının kesiştiği Yozgat’ta trafiğin aksamaması için tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat-Sivas ve Kayseri bağlantılı yollarda, kar yağışı sonrasında hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda gizli buzlanma ve sürgün olaylarının yer yer görüldüğü aktarıldı ve sürücüler tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

yola-cikacaklar-dikkat-valilikten-suruculere-kritik-uyari-2.jpg

Valilik açıkladı: Eğitime 1 gün ara verildi!Valilik açıkladı: Eğitime 1 gün ara verildi!

Karayolları ve köy yollarında konuşlandırılan ekipler, yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olurken, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

"LÜTFEN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM"

Yozgat’ın doğu kesimlerinde yer alan Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinden geçen karayollarında, yer yer gizli buzlanmalar oluşurken Yozgat Valiliği’nden açıklama geldi.

yola-cikacaklar-dikkat-valilikten-suruculere-kritik-uyari-3.jpg

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!

Yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve ilimizin belirli bölgelerinde etkisini halen sürdüren kar yağışının ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülerimiz; yola çıkarken kış şartlarını göz önünde bulundurarak lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" ifadeleri kullanıldı.

yola-cikacaklar-dikkat-valilikten-suruculere-kritik-uyari-5.jpg

Kaynak:ANKA

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
Türkiye
Oraya kış uğramadı: İstanbul’dan gelip denize girdiler!
Oraya kış uğramadı: İstanbul’dan gelip denize girdiler!
Firari hükümlü İzmir’de yakalandı!
Firari hükümlü İzmir’de yakalandı!
Uludere katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Uludere katliamında hayatını kaybedenler anıldı