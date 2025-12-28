Valilik açıkladı: Eğitime 1 gün ara verildi!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİ DE İDARİ İZİNLİ

Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞINA KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, etkisini artırması beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına yol açabileceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimler ile iç bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış lastiği gibi ekipmanlarını hazır bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, kar yağışıyla birlikte görülebilecek buzlanma ve don olaylarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekilerek, yetkililerin uyarılarının yakından takip edilmesi çağrısı yapıldı.