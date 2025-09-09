YKS’de mazeret kayıtları için son tarih belli oldu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adayların 12 Eylül’e kadar kayıt hakkını kullanabileceğini duyurdu.
Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.
Özvar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum."