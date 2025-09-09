YKS’de mazeret kayıtları için son tarih belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adayların 12 Eylül’e kadar kayıt hakkını kullanabileceğini duyurdu.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Özvar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: