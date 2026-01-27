Yine motosikletli saldırı! Çorum'da iş yerine kurşun yağdırdılar

Çorum’da sabahın erken saatlerinde Oto Galericiler Sitesi’nde meydana gelen silahlı saldırı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Motosikletli iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Çorum Oto Galericiler Sitesi içerisinde yaşandı. İki şüpheli, motosikletle hedef aldıkları iş yerinin önüne geldi. Şüphelilerden biri, elindeki pompalı tüfekle iş yerine ardı ardına ateş açtı. Saldırı sonucunda iş yerinin camları kırılırken, dükkanın dış cephesinde de maddi hasar meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI

Saldırı anında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, saldırganların rahat tavırları dikkat çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletin arkasında oturan şüphelinin tüfeği ateşlediği ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan site güvenlik görevlileri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede boş kovan ve delil çalışması yaptı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, kaçan iki şüphelinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için kent genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

