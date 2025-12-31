Yılbaşı kutlamaları öncesi denetimler artırıldı: Vatandaşlar kendilerini dışarı attı

Yılbaşı kutlamaları için İstanbul'un birçok noktasında süren hazırlıklar devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ortaköy'de de güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar Ortaköy Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Birçok kişi, İstanbul Boğazı manzarasında fotoğraf çekerek yılın son gününden anılar bıraktı. Ortaköy’de oluşan kalabalık yılbaşı coşkusunu renkli görüntülerle yansıttı. Çevredeki esnaf tarafından sergilenen ışık gösterisi ise görsel şölen oluşturdu.

"YILBAŞINI İLK DEFA İSTANBUL’DA GEÇİRECEĞİM"

Yılbaşını ilk defa İstanbul’da geçiren Mesude Sağlık, "Yılbaşını ilk defa İstanbul’da geçireceğim. Ortaköy'de çok güzel şeyler olduğunu ve havai fişek gösterilerinin güzel olduğunu söylediler. O yüzden bu yıl burada geçirmeyi düşünüyoruz. Umarım güzel geçer. Gaziantep'ten geliyoruz. İlk defa burada gireceğiz. Bakalım nasıl olacak. 2026'dan beklentimiz çok. Öncelikle dünyada umarım güzel şeyler olur. Mutluluk, huzur olur. Ülkem için de bol paralı bir yıl olur diye düşünüyoruz. Lütfen hayvanlara da iyi davranalım, özellikle kedilere" dedi.

"YENİ YIL HAVASI VAR"

Ortaköy'e gelenlerden Fatma Özayyıldız, "Bu taraflar çok güzel, yeni yıl havasına çok da uyuyor. Tam benlik yerler, çok mutluyum, güzel bir yer. Ortaköy'ü seviyoruz, Ortaköy çok güzel bir yer. Yeni yıla girerken havai fişekleri izleyeceğiz, geri sayım yapacağız. Sağlık, kariyer, mutluluk, huzur, başarı istiyorum. 2026'da çok güzel hayallerim var, dileklerim var. Yeni yılda herkes çok mutlu olur, herkes istediklerine kavuşur" ifadelerini kullandı.

YENİ YILI KUTYAMAK İÇİN İSTANLUL'A GELDİLER

Ortaköy'e gelen İman Shırali, "Azerbaycanlıyım. İzmir'den geldim. Yeni yıl kutlamak için İstanbul'dayız. Nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Şimdiden herkese iyi yıllar dilerim. Mutlu, mesut herkes için hayırlı bir yıl olur" diye konuştu.

Yeni yılı kutlamak için İzmir'den İstanbul’a gelen Azerbaycanlı Omar Huseynov ise, “Azerbaycan'dan geldim. İzmir'de okuyorum yüksek lisans yapıyorum. Yeni yılı kutlamak için İzmir'den İstanbul, Ortaköy'e geldik. Havai fişek izlemek için de saat 00.00’ı bekliyoruz. Yeni yılda hepimize uzun ömür, can sağlığı diliyorum. Yeni yılda herkese yeni mutlu günler diliyorum" şeklinde konuştu.