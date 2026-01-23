Yerlikaya 2.2 milyarlık vurgunun detaylarını paylaştı: 68 kişi tutuklandı

Yerlikaya 2.2 milyarlık vurgunun detaylarını paylaştı: 68 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Siber dolandırıcılık şebekelerine yöneli operasyonu açıklayan Ali Yerlikaya, 2.2 milyarlık vurgunun detaylarını paylaştı. Yasa dışı bahis oynatan, suçtan gelirlerini transfer eden, vatandaşların verilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapıp banka hesaplarını boşaltan sahıslara yönelik operasyonlarda 118 kişi yakalanırken 68 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli olarak düzenlenen “siber dolandırıcılık” operasyonlarında 118 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

YERLİKAYA 2.2 MİLYARLIK VURGUNUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son iki hafta içinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2020-2026 yılları arasında hesaplarında toplam 2 milyar 183 milyon liralık işlem hacmi bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

yerlikaya-2-2-milyarlik-vurgunun-detaylarini-paylasti-68-kisi-tutuklandi-4.jpg

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

yerlikaya-2-2-milyarlik-vurgunun-detaylarini-paylasti-68-kisi-tutuklandi-3.jpg

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli çalışmalarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel verilerle vatandaşları dolandırdıkları ve banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

68 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarla irtibata geçtikleri, sosyal medya üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı ve sosyal yardım başvurusu” gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

yerlikaya-2-2-milyarlik-vurgunun-detaylarini-paylasti-68-kisi-tutuklandi-2.jpg

Yakalanan 118 şüpheliden 68’i tutuklanırken, 45’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümanlara el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik etti.

