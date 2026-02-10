Yer altından sahte içki fabrikası çıktı! Kurye ağı oluşturup satmışlar

Yer altından sahte içki fabrikası çıktı! Kurye ağı oluşturup satmışlar
Yayınlanma:
Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda şeytani bir plan deşifre edildi. Bahçeye kazılan ve üzeri sacla kapatılan 2 metre derinliğindeki gizli çukurda, binlerce litre etil alkol ve üretim tesisi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmamak için kurumsal firma gibi davranıp 'motokurye' sistemiyle dağıtım yaptığı ortaya çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik dev bir operasyona imza attı. Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüphelilerin internet üzerinden kurdukları satış ağını ve akıllara durgunluk veren üretim yöntemlerini gün yüzüne çıkardı.

yer-altinda-urettikleri-sahte-ickileri-1160045-344467.jpg

İNTERNETTE KURUMSAL FİRMA ALGISI YARATTILAR

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelilerin satış stratejisi deşifre edildi. Zanlıların, internet üzerindeki çeşitli platformlara reklam vererek müşteri topladığı belirlendi. Ancak asıl şaşırtıcı detay dağıtım ağında ortaya çıktı.

yer-altinda-urettikleri-sahte-ickileri-1160048-344467.jpg

Şüphelilerin, sahte kimlik ve firma algısı oluşturarak bazı kurumsal şirketlerin motokurye hizmetlerini taklit ettikleri tespit edildi. Bu yöntemle hem güven kazanmaya çalışan hem de güvenlik güçlerinin takibinden kaçmayı hedefleyen şahısların, kaçak içkileri bu kurye sistemiyle pazarladıkları belirlendi.

yer-altinda-urettikleri-sahte-ickileri-1160044-344467.jpg

SAC LEVHANIN ALTINDAN 2 METRELİK GİZLİ TÜNEL ÇIKTI

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evin bahçesinde inceleme yapan Jandarma ekipleri, zeminde duran bir sac levhadan şüphelendi.

yer-altinda-urettikleri-sahte-ickileri-1160046-344467.jpg

Levhanın kaldırılmasıyla birlikte ekipler şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Bahçeye özel olarak kazılmış, yerin 2 metre derinliğinde bir çukur ve bu çukura kurulmuş devasa bir kaçak üretim tesisi bulundu. Yer altındaki bu gizli bölmenin, dışarıdan fark edilmemesi için üzerinin örtüldüğü görüldü.

YER ALTINDAN ADETA BİR FABRİKA ÇIKTI

Yerin altındaki gizli bölmeye inen ekipler, sahte içki yapımında kullanılan tam teşekküllü bir düzenekle karşılaştı. Ele geçirilen malzemelerin çeşitliliği ve miktarı, kurulan tuzağın boyutunu gözler önüne serdi.

Operasyonda ele geçirilenler listesi şöyle:

  • 2 bin 150 litre etil alkol,
  • Sahte içki yapımında kullanılan 2 adet IBC tank,
  • 150 gram karbon,
  • 350 adet alkol kiti,
  • 1 adet doldurma ünitesi,
  • 2 adet distilasyon tüpü,
  • 2 adet filtreleme kazanı,
  • 1 adet ayrıştırma ünitesi,
  • 2 adet sıvı aktarım pompası,
  • 1 adet jeneratör,
  • 1500 adet bidon.

Hediye alkol sonu oldu: Sahte içki promosyon kutusunda gelmişHediye alkol sonu oldu: Sahte içki promosyon kutusunda gelmiş

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bursa'da gerçekleşen bu başarılı operasyonla birlikte piyasaya sürülmesi planlanan tonlarca sahte alkolün vatandaşlara ulaşması engellendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Türkiye
Evli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Evli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden kişi tutuklandı
Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden kişi tutuklandı
FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı!
FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı!