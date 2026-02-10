Yer altından sahte içki fabrikası çıktı! Kurye ağı oluşturup satmışlar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik dev bir operasyona imza attı. Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüphelilerin internet üzerinden kurdukları satış ağını ve akıllara durgunluk veren üretim yöntemlerini gün yüzüne çıkardı.

İNTERNETTE KURUMSAL FİRMA ALGISI YARATTILAR

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelilerin satış stratejisi deşifre edildi. Zanlıların, internet üzerindeki çeşitli platformlara reklam vererek müşteri topladığı belirlendi. Ancak asıl şaşırtıcı detay dağıtım ağında ortaya çıktı.

Şüphelilerin, sahte kimlik ve firma algısı oluşturarak bazı kurumsal şirketlerin motokurye hizmetlerini taklit ettikleri tespit edildi. Bu yöntemle hem güven kazanmaya çalışan hem de güvenlik güçlerinin takibinden kaçmayı hedefleyen şahısların, kaçak içkileri bu kurye sistemiyle pazarladıkları belirlendi.

SAC LEVHANIN ALTINDAN 2 METRELİK GİZLİ TÜNEL ÇIKTI

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evin bahçesinde inceleme yapan Jandarma ekipleri, zeminde duran bir sac levhadan şüphelendi.

Levhanın kaldırılmasıyla birlikte ekipler şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Bahçeye özel olarak kazılmış, yerin 2 metre derinliğinde bir çukur ve bu çukura kurulmuş devasa bir kaçak üretim tesisi bulundu. Yer altındaki bu gizli bölmenin, dışarıdan fark edilmemesi için üzerinin örtüldüğü görüldü.

YER ALTINDAN ADETA BİR FABRİKA ÇIKTI

Yerin altındaki gizli bölmeye inen ekipler, sahte içki yapımında kullanılan tam teşekküllü bir düzenekle karşılaştı. Ele geçirilen malzemelerin çeşitliliği ve miktarı, kurulan tuzağın boyutunu gözler önüne serdi.

Operasyonda ele geçirilenler listesi şöyle:

2 bin 150 litre etil alkol,

Sahte içki yapımında kullanılan 2 adet IBC tank,

150 gram karbon,

350 adet alkol kiti,

1 adet doldurma ünitesi,

2 adet distilasyon tüpü,

2 adet filtreleme kazanı,

1 adet ayrıştırma ünitesi,

2 adet sıvı aktarım pompası,

1 adet jeneratör,

1500 adet bidon.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bursa'da gerçekleşen bu başarılı operasyonla birlikte piyasaya sürülmesi planlanan tonlarca sahte alkolün vatandaşlara ulaşması engellendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü bildirildi.