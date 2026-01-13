Hediye alkol sonu oldu: Sahte içki promosyon kutusunda gelmiş

İstanbul Sarıyer'de, mahalle bakkalının hediye ettiği sahte alkollü içkiyi içen 51 yaşındaki Veyis Baylanevine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan bakkal sahibi Ali M.(54) tutuklandı. Bakkal Ali M., ifadesinde işletmeye gönderilen promosyon kutusundaki alkollü içeceği Veyis Baylan’a verdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, 11 Ocak Pazar saat 03.45 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede oturan Veyis Baylan, sokaktaki bakkala gitti. Bakkal sahibi burada Baylan’a içki hediye etti. Aldığı alkollü içkiyi evinde içen Baylan daha sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Baylan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Veyis Baylan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARISINI İÇTİ, GECE FENALAŞTI

Ölen Veyis Baylan'ın eşi Randa B.'nin (43) polise verdiği ifadede, eşinin 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında evde bakkal tarafından kendisine hediye edilen alkolün yarısını içtiğini, ardından uyuduğunu, gece saatlerinde yataktayken öksürme ve kusma şikayetleriyle fenalaştığını söylediği öğrenildi. Randa B. ifadesinde 112 Acil Servisi aradığını ve eşinin hastaneye kaldırıldığını ardından da hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

HEDİYE VEREN BAKKAL GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri bakkalın sahibi Ali M.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan bakkal sahibi Ali M.'nin şirketler tarafından işletmeye gönderilen promosyon kutusundaki alkollü içeceği Veyis Baylan’a verdiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Ali M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, Veyis Baylan’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
