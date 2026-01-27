Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz

Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
Sigara kullanımının azaltılmasını amaçlayan taslak çalışmasında son aşamaya gelindi. Yeni düzenleme ile sigara görünürlüğünün azaltılması amacıyla ürünler marketlerdeki kasa arkası raflarından kalkacak ve çocukların çokça yer aldığı park ile oyun alanlarında da sigara içilmeyecek.

Sigara kullanımının azaltılmasına ilişkin düzenlemede sona gelindi. Yeni düzenlemeye göre marketlerde genellikle kasa arkasında görülen sigara ve tütün ürünleri bu raflardan kalkacak. Parklarda da sigara kullanımına yasak gelecek. Öte yandan kapalı alanlarda sigara kullanımını kısıtlayan yeni düzenlemeler yapılacak.

SİGARA, KASA ARKASINDAN KALKIYOR

Sağlık Bakanlığının sigara kullanımının azaltılmasına yönelik üzerinde çalıştığı taslakta son aşamaya gelindi. Habertürk'te yer alan habere göre, sigara görünürlüğünün azaltılması için sigara satılan noktalarda tütün ürünleri; herkesin kolayca gördüğü kasa arkası raflarından indirilecek. Marketlerde tütün ürünlerine dair hiçbir şey görünmeyecek.

PARKLARDA SİGARA KULLANIMINA YASAK GELİYOR

Yeni düzenlemenin bir diğer maddesi de çocukları korumaya yönelik. Bu madde ile çocukların sigara kullananları görmesi engellenmek isteniyor. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklara ve bahçelere de yeni düzenleme getirilecek.

KAPALI ALANLARDA SİGARA KULLANIMINA DÜZENLEME

Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Öte yandan sigaraya alternatif olarak görülen elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısının da ortadan kaldırılması planlanıyor.

