'Yeni nesil çeteler'in hedefinde motokuryeler de var: Önce kurşun yağdırdı sonra pakete gitti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun “Casperlar” adlı silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, örgütün yalnızca çocukları değil, motorlu kuryeleri de hedef aldığını ortaya koydu.

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 57’si çocuk olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında dava açıldı. Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ile İzmir’in Çeşme ilçesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

TEHDİT DE VAR VAAT DE...

İddianamede, örgütün sosyal medya üzerinden ulaştığı gençleri ve kuryeleri tehdit, vaat ve baskı yoluyla suçlara dahil ettiği belirtildi.

Dosyada yer alan 6 Mart 2025 tarihinde 16 yaşındaki Hüseyin Asil’in öldürülmesinin ardından şüphelilerin Esenler’de bir depo benzeri iş yerine saklandığı, daha sonra bir araçla Arnavutköy’e götürüldüğü kaydedildi.

Aracı kullanan şüphelinin ifadesinde, daha önce motokurye olarak çalıştığını, kaza geçirdikten sonra korsan taksi yaptığını söylediği ve “Ben motokurye işi yapıyorken kaza geçirdim ve sonrasında korsan taksi yapmaya başladım… Şahıslar bana 3.000 TL verecekti fakat para vermeyip 3 adet telefon verdiler” dediği iddianamede yer aldı.

Bağcılar’da yaşanan başka bir olayda ise müşteki E. Y.’nin hastane önünde durdurulduğu, ardından motosikletli kişiler tarafından kaçırıldığı iddianameye yansıdı. Müşteki beyanında, saldırganların kurye motoru kullandığını ifade ederek, “Hatırladığım kadarıyla kurye motoruydu… Arkada oturan şahıs silah çekti” dedi.

Devamında ormanlık alana götürüldüğünü, darp edildiğini ve silahla yaralandığını anlatan müşteki, olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını da beyan etti.

Dosyada yer alan en dikkat çekici anlatımlardan biri ise kurye olarak çalışan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüphelinin ifadesi oldu. Şüpheli, uzun süredir farklı firmalarda kurye olarak çalıştığını, geçimini bu işten sağladığını, ancak sosyal çevresi üzerinden örgütle temas kurduğunu anlattı. İfadesinde, daha önce birlikte çalıştığı bir kurye arkadaşının yurt dışına kaçtıktan sonra sosyal medya üzerinden yeniden bağlantı kurduğunu, bu kişinin kullandığı “EAST BLOOD” isimli hesap üzerinden kendisine ulaşıldığını belirtti. Şüpheli, bu görüşmede kendisine bir kaçırma planının anlatıldığını, araç takibi için takip cihazı kullanıldığını ve hedef kişinin konum bilgilerinin anlık olarak iletileceğinin söylendiğini aktardı.

"EV ADRESİMİZİ BABAMIN HASTALIĞINI TEK TEK ANLATTI"

Şüpheli, teklifi ilk aşamada reddettiğini, bunun üzerine örgüt içinde üst konumda olduğu belirtilen bir kişi tarafından arandığını ve bu görüşmede ailesine ilişkin tüm bilgilerin kendisine sayıldığını beyan etti. Şüphelinin ifadesinde, "COCO lakaplı açık kimlik bilgilerini bilmediğim bir şahıs beni aradı. Bana aile bilgilerimi, ev adresimizi babamın hastalığını tek tek anlattı. Benimle ilgili bütün bilgilere sahip olduğunu istediklerini yapmazsam aileme zarar vereceklerini söyledi. Teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Bu süreçte D. ile görüşmeye devam ettik. Anlatılan plana göre bize silah ve motor vereceklerdi. Biz de eylemi gerçekleştirip bilgi verecektik. Bilgi vermemiz sonrasında bize konum göndereceklerdi. E. benden ayrı olarak D. isimli şahısla irtibat kurmaya devam ediyordu. Planlanan eylem öncesinde E. Bağcılar ilçesinde bilmediği bir adresten eylemde kullanılacak 1 adet silahı aldı. E.'ye ait motorla bize verilen adrese gittik. Hedef adres Florya semtinde tramvay durağına yakın bir yerdeydi. Bize an be an şahsın konumu bildiriliyordu ancak şahsın açık kimlik bilgilerini bilmiyorduk" diye konuştu.

"BU ÇETE İSTEDİĞİ ZAMAN SİLAH BULUR İSTEDİĞİ ZAMAN DA PARA TESLİMATI YAPABİLİR"

Şüpheli, "Olay yerine bekçi gelmiş bizden şüphelenmiş gibi üstümüze koştular gibi hikaye uydurup olay yerinden kaçtık. Biz kaçtıktan sonra eylem başarısız oldu bu olaydan sonra hedeflediğimiz açık kimlik bilgilerini bilmediğim şahsa ne oldu bilmiyorum. Olay yerinden motorumuzla kaçtıktan sonra Esenyurt'taki çalıştığımız pizzacıya gittik motoru buraya bıraktık D'ye taksi paramızın olmadığını söyledik. D. de bulunduğumuz konumu sordu tanımadığımız bir şahıs yüzü kapalı bir vaziyette bize elden 3.000 TL para verdi bu şahsı görsem teşhis edemem. Ancak biz paraya ihtiyacımız olduğunu söyledikten 15 dakika sonra bize nakit para ulaştırıldı. Bu durum D.'nin bulunduğu çetenin elinin kolunun ne kadar uzun olduğunu göstermektedir. Bu çete istediği zaman silah bulur istediği zaman da para teslimatı yapabilir. Bu çete çok ama çok güçlüdür" dedi. Aynı şüpheli, ikinci bir olayda ise İkitelli’de bulunan bir otele baskın planlandığını, hedef kişinin kimliğinin son ana kadar paylaşılmadığını, yalnızca “paketlenecek” bir kişi olduğu bilgisinin verildiğini anlattı.

"14 KEZ ATEŞ EDİLDİ"

Sultanbeyli’de bir müteahhidin evinin kurşunlanmasına ilişkin dosyada da saldırganların kurye kılığına girdiği tespit edildi. Müşteki A. S., kamera kayıtlarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştirenleri tarif ederken, “Kurye şeklinde olan, motosikletin arkasında çanta bulunan bir motosiklet evimin önünden geçti… Kameranın sesinden anladığım kadarıyla 14 kez ateş edildi” şeklinde beyanda bulundu.

"KURYELİK YAPMAYA DEVAM ETTİ"

H. Motor isimli iş yerinin kurşunlanması ve bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin olayda şüpheli olarak gösterilen kişinin ifadesine göre, eylem öncesinde B. Ş. tarafından arama yapılarak “bu saatler değişim saati polis olmazi devriye ekibi de klimayı açmış uyuyordur” sözleriyle ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Eylemi gerçekleştiren kişi Ş. konumuna gittikten sonra yeniden korktuğunu söyledi, kurşunlama olayının yaşandığı noktayı yaklaşık 10 kez turladı.

İfadenin devamında, İ. D. tarafından telefonda bağırılarak “yapmazsan sülaleni sinkaf ederim, yap şu işi bizi Hamuş Abiye rezil etme” denildiği ve ardından bir yere siper ettirilerek zorla ateş ettirildiği belirtildi.

İddianamede, saldırganın eylem sonrası kuryelik yapmaya devam ettiği belirtilirken, şüphelinin ifadesinde, "Daha sonra eylem günü kuryelik yapmaya devam etti ve beni saatini tam hatırlamadığım bir vakitte aradı ve aşağı inmemi istedi. Ben de düşmanlarım olduğunu inmeyeceğimi ayrıca bana sigara getirmesini istedim..." sözleri yer aldı.

Şüpheli ayrıca finansal güç ve şiddet kapasitesine dair gözlemlerini aktardı; A. G.'nin,