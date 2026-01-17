'Casperların' çocuk tetikçileri: 10 bin liraya iş yeri kurşunlattılar!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “Casperlar” adlı suç yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, 57’si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul’un Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçeleri ile İzmir’in Çeşme ilçesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Örgütün, çok sayıda suça çocukları dahil ederek eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edildi.

'Casperlar’ operasyonu: 38 çocuk tutuklandı, 68 kişi hakkında kamu davası açıldı

PARA, MOTOSİKLET VE UYUŞTURUCUYLA KANDIRDILAR

İddianamede, örgütün özellikle motosiklet kullanabilen, çoğunluğu 18 yaşın altında olan 15-25 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri eylemlerde aktif olarak kullandığı belirtildi. Bu kişilere her saldırı karşılığında 10 bin ila 50 bin TL arasında para sözü verildiği, ancak çoğu zaman bu vaatlerin yerine getirilmediği, yapılan bazı ödemelerin ise başkalarına ait banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırılarda motosikleti kullanan “öncü” ile silahlı saldırıyı gerçekleştiren “artçı”ların olay sonrası yakalandığı kaydedildi. Örgüt yöneticilerinin, yeni üyeleri örgüte bağlamak için motosiklet, para, silah ve uyuşturucu gibi vaatlerde bulunduğu aktarıldı.

DIŞLANMIŞLIK DUYGUSU ÖRGÜTE ÇEKİLMEDE ETKİLİ OLDU

İddianamede yer alan değerlendirmede, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayan çocuklar üzerinde etkili olduğu vurgulandı. Ailesi ve çevresi tarafından dışlandığını düşünen çocukların, kendilerini kanıtlama ve bir gruba ait olma isteğiyle örgüte isteyerek katıldıkları belirtildi. Örgüt liderlerinin, çocuklara “abi-kardeş” ilişkisi kurulacağı ve korunacakları yönünde telkinlerde bulunarak onları suça sürüklediği ifade edildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TEHDİT NOTU BIRAKTI

Soruşturma kapsamında müşteki olarak ifadesi alınan kuyumcu U.D., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bahçelievler'de bulunan kuyumcu dükkanımda abdest aldığım sırada, tahmini 14-15 yaşlarında lacivert giyimli kişi iş yerime gelerek babamın eline 'Ömrün kısalıyor. Kendine yazık edeceksin. Her köşede seni bekleyen bir abi var' şeklinde not kağıdı bırakmış gitmiş. Bu sırada bir numaradan arandım ve 'bizimle uzlaşmazsan, seni vururuz, ailen, sen, senin soyadını kim taşıyorsa hepsi ölür. Senin evini, dükkanını her şeyini biliyoruz. İstediğimiz parayı ver' diyerek şahsımı ölümle tehdit ettiler. Polis merkezinde belirtmiş olduğum numara ile aynı numaradır. Şahıs kendisini, 'Casperlar' grubu adına arıyorum. Ben Burak B.' dedi."

“YEDİ SÜLALENE GELECEĞİZ” TEHDİDİ

Müştekilerden Nazım Gökay ise ifadesinde, iş yerinin silahlı saldırıya uğradığını çevredeki esnaftan öğrendiğini belirtti. Olay yerine gittiğinde kepenk üzerinde çok sayıda kurşun izini gördüğünü söyleyen Nazım Gökay, yaklaşık bir aydır yurt dışı kayıtlı farklı numaralardan tehdit edildiğini söyledi. Gökay, kendisine gönderilen mesajlarda

"Öleceksiniz, öldüreceğim, ailene yedi sülalene geleceğiz, sen bizi şakaya aldın galiba, oğlum bu saldırılar devam edecek, bak bu saatten sonra canına geleceğiz" denildiği ifade edildi.