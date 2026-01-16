Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Yeni Nesil Suç Örgütleri” olarak bilinen silahlı gruplara yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarını açıkladı. Başsavcılık, soruşturmanın özellikle suça sürüklenen çocukların örgüt içindeki faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Casperlar operasyonunda 58 tutuklama!

Soruşturma kapsamında, 27 Şubat 2024 ile 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’un Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçeleri ile İzmir’in Çeşme ilçesinde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemi tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen suç örgütünün liderliğini “Hamuş” takma isimli İsmail Atız’ın yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 41 eylem ile bağlantılı olarak 66 mağdur-müşteki ve 4 maktul belirlendi.

Örgüt üyeleri hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Yağma, Tasarlayarak Kasten Öldürme, Öldürme, Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşındırma veya Bulundurma” gibi suçlardan işlem yapıldı.

38 SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK TUTUKLANDI

Bu kapsamda, 18 yaşından küçük 38 suça sürüklenen çocuk tutuklanırken, 19 suça sürüklenen çocuğa adli kontrol tedbiri uygulandı. Toplamda 68 kişi hakkında, 16 Ocak 2026 tarihinde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne iddianame sunularak kamu davası açıldı.