Son dakika | Casperlar operasyonunda 58 tutuklama!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 'Casperlar' çetesine yönelik 21 ilde operasyon yapılmış; İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alınmıştı.

'Casperlar' operasyonunda yakalanan 97 kişi adliyede

97 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan operasyonlar, gözaltına alınan şahısların genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı tespit edildi.

Bunlarla beraber şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenmişti. Şüphelilerinden 97'si dün adliyeye sevk edildi.

58 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 97 şüpheliden 50’si yetişkin, 8’i 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 58 kişi tutuklandı. Yine adliyeye sevk edilen 17 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 KİŞİ SERBEST

22 şüpheli ise mahkemenin ardından doğrudan serbest bırakıldı.