'Yeni nesil çeteler' Diyanet'in hutbesine de girdi!

Redkitler, Casperler, Daltonlar... 'Yeni nesil çete' olarak tanımlanan suç örgütleri son yıllarda Türkiye'nin başlıca sorunları arasında yer alıyor. İstanbul'da merkezli yoksul mahallelerde başlayan bu çeteleşme önce Türkiye geneline yayıldı daha sonra ise dünyanın gündemine gelen silahlı olaylara konu oldu. Söz konusu çetelere karşı art arda operasyon yaparken konuyla ilgili yargı süreci de devam ediyor...

İstanbul'da çocuk çeteler cinayetle tehdit edip haraç istiyor! Lüks araçlı 'abileri' de gelip alıyormuş

DİYANETİN HUTBESİNDE İŞLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı da 'yeni nesil çeteler' kapsamında bu hafta bir cuma hutbesi yayımladı. "Akran zorbalığı olarak karşımıza çıkan bu kötü haslet; alay etmek ve kırıcı sözler söylemekten çok daha öteye giderek, fiziksel şiddete, hatta cana kıymaya dönüşmüş durumdadır" denilen hutbede, "Tek tip elbise giyinmeyi, aynı görünüşe sahip olmayı, suça bulaşmayı, aklı örten uyuşturucu madde kullanmayı, cezaevine girip çıkmayı marifet sayan bu anlayış gençlerimiz arasında daha fazla görünür hale gelmektedir. Şiddet içerikli sinema, dizi film, oyun ve dijital mecralar ise bu hadiselerin daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır" açıklamasına yer verildi.

"ZORBALIĞA KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"