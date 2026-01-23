'Yeni nesil çeteler' Diyanet'in hutbesine de girdi!

Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkanlığı, son yıllarda artan ‘yeni nesil çeteler’ ve şiddet olaylarına dikkat çekti. Hutbede, zorbalığın sadece alay ve kırıcı sözlerden öteye geçerek fiziksel şiddet ve cana kıymaya dönüştüğü belirtildi. Hutbede, "Uyuşturucu madde kullanmayı, cezaevine girip çıkmayı marifet sayan bu anlayış gençlerimiz arasında daha fazla görünür hale gelmektedir" denildi.

Redkitler, Casperler, Daltonlar... 'Yeni nesil çete' olarak tanımlanan suç örgütleri son yıllarda Türkiye'nin başlıca sorunları arasında yer alıyor. İstanbul'da merkezli yoksul mahallelerde başlayan bu çeteleşme önce Türkiye geneline yayıldı daha sonra ise dünyanın gündemine gelen silahlı olaylara konu oldu. Söz konusu çetelere karşı art arda operasyon yaparken konuyla ilgili yargı süreci de devam ediyor...

DİYANETİN HUTBESİNDE İŞLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı da 'yeni nesil çeteler' kapsamında bu hafta bir cuma hutbesi yayımladı. "Akran zorbalığı olarak karşımıza çıkan bu kötü haslet; alay etmek ve kırıcı sözler söylemekten çok daha öteye giderek, fiziksel şiddete, hatta cana kıymaya dönüşmüş durumdadır" denilen hutbede, "Tek tip elbise giyinmeyi, aynı görünüşe sahip olmayı, suça bulaşmayı, aklı örten uyuşturucu madde kullanmayı, cezaevine girip çıkmayı marifet sayan bu anlayış gençlerimiz arasında daha fazla görünür hale gelmektedir. Şiddet içerikli sinema, dizi film, oyun ve dijital mecralar ise bu hadiselerin daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır" açıklamasına yer verildi.

"ZORBALIĞA KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Hutbede şu ifadelere yer verildi: "Merhamet ikliminden yoksun olanların acımadan kan dökmesine ve bunu meşru göstermesine seyirci kalamayız. Gençlerimizi, fitne ve fesat ateşi yakmak isteyen şer odaklarının insafına terk edemeyiz. Aileler, okullar, camiler, kurum ve kuruluşlar, medya, hâsılı toplumun bütün kesimleri olarak el ele vermeliyiz. İnsanın mukaddes olan canına ve nesline zarar veren zorbalığa karşı birlikte hareket etmeliyiz. İyiliğin ve merhametin hâkim olduğu, can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir toplum inşası için sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeliyiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

