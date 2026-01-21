Yedi milyar liralık kirli para ağı çöktü

Yedi milyar liralık kirli para ağı çöktü
Yayınlanma:
Dokuz ilde dokuz organize suç örgütüne jandarma operasyonu yapıldı. 89 şüpheli yakalandı, 65’i tutuklandı, 22’sine adli kontrol verildi. 2017-2025’te hesaplarda 7 milyar TL’yi aşan hareket tespit edildi. Ev, arsa, banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 9 ilde 9 farklı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

65 şüpheli tutuklanırken, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

7 MİLYAR LİRA

Yerlikaya, 2017-2025 yılları arasında şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar 29 milyon liralık hareketlilik belirlendiğini açıkladı. MASAK tarafından yapılan inceleme sonucu; 7 konut, 5 arsa, 508 banka hesabı, 6 kripto cüzdan ve yaklaşık 50 milyon TL’ye el konuldu.

Son dakika | İzmir merkezli 14 ilde "Narko Kapan" operasyonu: 641 gözaltıSon dakika | İzmir merkezli 14 ilde "Narko Kapan" operasyonu: 641 gözaltı

NELER NELER YAPMIŞLAR!

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin şu suçlara karıştıkları tespit edildi:

Giresun: Sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık

Tokat: Yasa dışı bahis ve para transferi

Adana ve Diyarbakır: Silah kaçakçılığı

Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır: Uyuşturucu ticareti

Ankara: Tefecilik

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarla, vatandaşların tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan zarar görmesinin engellendiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Türkiye
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum
ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum