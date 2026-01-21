Yedi milyar liralık kirli para ağı çöktü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 9 ilde 9 farklı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

65 şüpheli tutuklanırken, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

7 MİLYAR LİRA

Yerlikaya, 2017-2025 yılları arasında şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar 29 milyon liralık hareketlilik belirlendiğini açıkladı. MASAK tarafından yapılan inceleme sonucu; 7 konut, 5 arsa, 508 banka hesabı, 6 kripto cüzdan ve yaklaşık 50 milyon TL’ye el konuldu.

NELER NELER YAPMIŞLAR!

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin şu suçlara karıştıkları tespit edildi:

Giresun: Sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık

Tokat: Yasa dışı bahis ve para transferi

Adana ve Diyarbakır: Silah kaçakçılığı

Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır: Uyuşturucu ticareti

Ankara: Tefecilik

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarla, vatandaşların tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan zarar görmesinin engellendiğini belirtti.