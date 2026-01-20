Son dakika | İzmir merkezli 14 ilde "Narko Kapan" operasyonu: 641 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu olarak nitelendirilen "Narko Kapan İzmir" operasyonuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, ayrıca Suriye sınırındaki hareketlilik ve sosyal medyadaki dezenformasyon faaliyetlerine dair de önemli mesajlar verdi.

İşte Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarından satır başları ve operasyonun detayları:

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI NARKOTİK OPERASYONU

Bakan Yerlikaya, İzmir’de gerçekleştirilen operasyonun Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu olduğunu vurguladı. "Narko Kapan İzmir" adı verilen ve İzmir merkezli olmak üzere toplam 14 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonun temel hedefinin, mahalleleri ve sokakları zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağını oluşturan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğu belirtildi.

4 AYLIK TİTİZ HAZIRLIK SÜRECİ

Operasyonun hazırlık aşamasının yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, bu süreçte yürütülen çalışmaları şöyle aktardı:

"Ekiplerimiz, özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerini, teknik hazırlıkları ve istihbarat çalışmalarını titizlikle yürüttü. Şüpheli şahısların temasları, gizlendikleri yerler ve zehir dağıtım yöntemleri tek tek tespit edildi. Elde edilen bilgiler ışığında dün sabah şafak sökmeden operasyon başlatıldı."

OPERASYONUN BİLANÇOSU: 4.500 POLİS, 641 GÖZALTI

Hava ve deniz unsurlarıyla da desteklenen dev operasyona 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli 14 ilde toplam 608 ayrı adrese yapılan baskınlarda 641 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Bakan Yerlikaya, Narko Kapan operasyonlarıyla yakalanan torbacıların tutuklanma oranının yüzde 95 seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, bu ölçekteki çalışmaların polis teşkilatının yüksek koordinasyon kabiliyetini ve operasyonel hızını kanıtladığını ifade etti.

"UYUŞTURUCU AĞININ SİNİR UÇLARINI HEDEF ALIYORUZ"

Uyuşturucuyla mücadelenin çok katmanlı ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Yerlikaya, torbacıların suç örgütlerinin sahadaki "eli, kolu, gözü ve kulağı" olduğunu söyledi. Bakan, "Biz bu zehir tacirlerinin elini kolunu kesiyoruz, hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıp pazarlama ağlarını parçalıyoruz" dedi.

KABİNE DÖNEMİNDE 100 BİNİ AŞKIN TUTUKLAMA

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkeyi uyuşturucuya karşı erişilmez bir kale haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Yerlikaya, güncel verileri de paylaştı:

Toplam Tutuklama: Mevcut kabine döneminde uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısı 100 bin 509’a ulaşarak 100 bin barajını aştı.

Zehir tacirleri: Sadece zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 43 bin 524 şahıs tutuklandı.

Ele geçirilen madde: Aynı dönemde 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çökertilen örgütler: 46’sı uluslararası nitelikte olmak üzere toplam 357 uyuşturucu suç örgütü çökertildi.

Kırmızı bülten: Kırmızı bültenle aranan 136 yabancı suç örgütü yöneticisi Türkiye’de yakalanırken, Türkiye'nin aradığı 120 şüphelinin de iadesi sağlandı.

Yerlikaya, Türkiye’nin artık suçla mücadelede takip eden değil; yön veren, koordine eden ve istihbarat paylaşan bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.

SURİYE SINIRINDAKİ HAREKETLİLİK

Açıklamasının sonunda gündemdeki diğer önemli başlıklara değinen İçişleri Bakanı, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattındaki hareketliliği devletin tüm birimleriyle anbean takip ettiklerini belirtti.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, provokasyona ve algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğiz. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin bölge halklarına acı yaşatan meselelerin kardeşlik zemininde ve aklıselimle çözülmesini savunan bir ülke olduğunu yineleyerek konuşmasını sonlandırdı.