Yasa dışı bahiste 259 kişi yakalandı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 5 ilde yapılan operasyonlar sonucunda 259 şüphelinin yakalandığını, 131 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Yasa dışı bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik 37 ilde operasyon yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisler tarafından düzenlenen operasyonda 259 şüpheli yakalandı.

131'İ TUTUKLANDI

Yakalanan şahıslardan 131'i tutuklandı, 66'sı hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya operasyonların yapıldığı illeri şu şekilde sıraladı:

  • Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak’

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

