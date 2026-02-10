Yayalara yol vermeyen sürücülere binlerce lira ceza!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere yönelik havadan destekli geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bülent Angın Bulvarı üzerinde yoğunlaşan uygulamada, karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol vermeyerek can güvenliğini riske atan sürücüler dron kameralarıyla tek tek belirlendi. Yaklaşık bir saat süren denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 38 araç sürücüsüne toplam 159 bin 314 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜLERDEN "YAYA DİKKATSİZLİĞİ" SAVUNMASI

Denetimler sırasında 5 bin TL ceza kesilen taksi şoförü Cüneyt Karaalp, uygulamanın mantıklı olduğunu kabul etmekle birlikte, yayaların da yaya geçitlerini kullanmadığını ve yolun ortasından dikkatsizce geçerek trafiği tehlikeye düşürdüğünü savundu. Bir diğer ceza alan isim olan özel halk otobüsü şoförü Mustafa Talan ise yayanın beklediğini fark etmediğini dile getirerek, ilk kez ceza yediğini ancak genel olarak denetimlerin sürmesi gerektiğini desteklediğini belirtti.

Bakanlık açıkladı: Zorunlu olacak! Araç kiralamada yeni dönem başlıyor!

ESNAFTAN SÜREKLİ DENETİM TALEBİ

Bölge esnafından Oktay Karakurt, söz konusu bulvarda geçmişte çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiğini hatırlatarak, özellikle toplu taşıma araçlarının ve motosikletlilerin karıştığı kazaların önlenmesi için bu tür sıkı denetimlerin aralıksız devam etmesini talep etti.

DHA