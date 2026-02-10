Yayalara yol vermeyen sürücülere binlerce lira ceza!

Yayalara yol vermeyen sürücülere binlerce lira ceza!
Yayınlanma:
Adana'da yaya geçidinde öncelik kuralına uymayan 38 sürücüye dronlu denetimle 159 bin TL ceza kesildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere yönelik havadan destekli geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bülent Angın Bulvarı üzerinde yoğunlaşan uygulamada, karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol vermeyerek can güvenliğini riske atan sürücüler dron kameralarıyla tek tek belirlendi. Yaklaşık bir saat süren denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 38 araç sürücüsüne toplam 159 bin 314 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

adana-1.jpg

SÜRÜCÜLERDEN "YAYA DİKKATSİZLİĞİ" SAVUNMASI

Denetimler sırasında 5 bin TL ceza kesilen taksi şoförü Cüneyt Karaalp, uygulamanın mantıklı olduğunu kabul etmekle birlikte, yayaların da yaya geçitlerini kullanmadığını ve yolun ortasından dikkatsizce geçerek trafiği tehlikeye düşürdüğünü savundu. Bir diğer ceza alan isim olan özel halk otobüsü şoförü Mustafa Talan ise yayanın beklediğini fark etmediğini dile getirerek, ilk kez ceza yediğini ancak genel olarak denetimlerin sürmesi gerektiğini desteklediğini belirtti.

Bakanlık açıkladı: Zorunlu olacak! Araç kiralamada yeni dönem başlıyor!Bakanlık açıkladı: Zorunlu olacak! Araç kiralamada yeni dönem başlıyor!

yol-vermedigi-gerekcesiyle-ceza-kesilen-1159401-344255.jpg

ESNAFTAN SÜREKLİ DENETİM TALEBİ

Bölge esnafından Oktay Karakurt, söz konusu bulvarda geçmişte çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiğini hatırlatarak, özellikle toplu taşıma araçlarının ve motosikletlilerin karıştığı kazaların önlenmesi için bu tür sıkı denetimlerin aralıksız devam etmesini talep etti.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Türkiye
Evli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Evli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden kişi tutuklandı
Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden kişi tutuklandı
FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı!
FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı!