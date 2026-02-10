Bakanlık açıkladı: Zorunlu olacak! Araç kiralamada yeni dönem başlıyor!

Ticaret Bakanlığı, araç kiralamalarında bir çok köklü değişiklik içeren bir taslak hazırladı. Yetki belgesi zorunluluğundan, ücret iadesi şartlarını birçok zorunluluk içeren taslak kamuoyunun görüşüne sunuldu. Taslakta zorunluluklar için süre de belli oldu.

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı kiralama sektöründe hizmet kalitesini artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı hazırlayarak kamuoyunun görüşüne sundu.

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni düzenleme, özellikle bireysel tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları odağına alırken, uzun süreli ve işletmeler arası kiralamaları kapsam dışında tutuyor.

Taslakta yer alan en dikkat çekici maddeler arasında yetki belgesi zorunluluğu, araç yaş sınırı ve depozito iade şartları bulunuyor.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN VEREMEYECEEK

2022/01/13/otomotiv.jpg

Taşıt kiralama faaliyetlerini disipline etmek amacıyla işletmelere yönelik şu kriterler getiriliyor:

Zorunlu Belge

Ticari amaçla taşıt kiralayan her işletmenin yetki belgesi alması zorunlu olacak. Belge başvuruları Bakanlıkça kurulacak "Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi" üzerinden yapılacak.

İlan Denetimi

İlan siteleri ve çevrim içi platformlar, ilan veren işletmelerin yetki belgesini kontrol etmekle yükümlü olacak; belgesi olmayanın ilanı engellenecek.

Personel Şartı

Kiralama sorumlularının en az ilköğretim mezunu olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı "Seviye 4" belgesine sahip olması gerekecek.

Uyum Süreci

Mevcut işletmelere yetki belgesi almaları için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanınacak.

ARAÇLARDA 5 YAŞ VE 100 BİN KİLOMETRE SINIRI

Kullanıcı güvenliğini sağlamak adına kiralanacak taşıtlara niteliksel sınırlar getiriliyor:

Yaş ve Kilometre

Klasik araçlar hariç olmak üzere, 5 yaşından büyük veya 100 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar kiraya verilemeyecek.

Bakım Zorunluluğu

Periyodik bakımı zamanında yaptırılmayan araçların kiralanması yasaklanacak.

Filo Standartları

İşletmelerin en az 5'i öz malı olmak üzere toplamda en az 10 araca sahip olması şartı aranacak.

Çevreci ve Yerli Üretim

Büyükşehirlerdeki işletmelere, biri Türkiye'de üretilmek kaydıyla en az 2 adet hibrit veya elektrikli taşıt bulundurma zorunluluğu getirilecek.

DEPOZİTO İADESİNDE "7 GÜN" KURALI

2021/12/22/arac-kiralama-001.jpg

Tüketicilerin en çok sorun yaşadığı ödeme ve iade süreçleri net kurallara bağlanıyor:

İade Süresi

Araç teslim edildikten sonra en geç 7 gün içinde depozito iadesinin yapılması zorunlu olacak.

Üst Sınır

1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7-30 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli tutarında depozito alınabilecek.

Değer Kaybı Bedeli

İşletme ve kiracı anlaşmadığı sürece, mahkeme kararı olmadan tüketiciden "değer kaybı" adı altında ücret talep edilemeyecek.

Ücretsiz Ekipman

Kiracının talebi halinde bebek koltuğu, navigasyon ve HGS gibi hizmetlerin bedelsiz sağlanması zorunlu olacak.

EKSTRA ÜCRET ALINAMAYACAK

2024/12/30/vatandasa-otomobil-aldiracak-formulu-otomotivciler-acikladi.jpg

Kasko ve sigorta güvenceleri kiralama bedeline dahil edilecek; bu hizmetlerin kullanılması ek bir ücret veya şarta bağlanamayacak.

Ayrıca, ön ödemeli rezervasyonlarda tüketicilere teslim saatinden 24 saat öncesine kadar kesintisiz iptal hakkı tanınacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

