Yatalak adam evde tek başındaydı: Çıkan yangında kaçamadı, hayatını kaybetti

Muş’ta gece saatlerinde acı bir olay yaşandı. 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangından 71 yaşındaki yatalak hasta Kutbettin Bursal hayatını kaybetti.

Saat 23.00 sıralarında merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde 2 katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YATALAK ADAM İÇERİDE KALDI

Yangın hızla yayılırken evde tek başına yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen Kutbettin Bursal'ın içeride olduğu öğrenildi.

Evden yükselen alevleri fark eden mahallelinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

HAREKETSİZ YATAR BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol alınırken eve giren itfaiye personeli Bursal’ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bursal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Evdeki incelemenin ardından Bursal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

