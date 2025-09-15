Yatalak adam evde tek başındaydı: Çıkan yangında kaçamadı, hayatını kaybetti

Yatalak adam evde tek başındaydı: Çıkan yangında kaçamadı, hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Muş’ta 2 katlı müstakil evde çıkan yangında yatalak hasta olduğu öğrenilen Kutbettin Bursal hayatını kaybetti.

Muş’ta gece saatlerinde acı bir olay yaşandı. 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangından 71 yaşındaki yatalak hasta Kutbettin Bursal hayatını kaybetti.

Saat 23.00 sıralarında merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde 2 katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

musta-iki-katli-evde-cikan-yanginda-yat-913536-271417-1.jpg

YATALAK ADAM İÇERİDE KALDI

Yangın hızla yayılırken evde tek başına yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen Kutbettin Bursal'ın içeride olduğu öğrenildi.

Amasya’da bağ evinde yangın: Tüpler patladı, ev kullanılamaz hale geldiAmasya’da bağ evinde yangın: Tüpler patladı, ev kullanılamaz hale geldi

Evden yükselen alevleri fark eden mahallelinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

musta-iki-katli-evde-cikan-yanginda-yat-913538-271417-1.jpg

HAREKETSİZ YATAR BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol alınırken eve giren itfaiye personeli Bursal’ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bursal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

musta-iki-katli-evde-cikan-yanginda-yat-913534-271417-1.jpg

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Evdeki incelemenin ardından Bursal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

5 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar5 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

