5 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar

5 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar
Yayınlanma:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın sonucu 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Yenice Sokak'ta bulunan bir binada, aat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı.

istanbul-kucukcekmecede-5-katli-binad-913462-271388.jpg

Yangının ardından bütün binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, üst katlarda dumanlar nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi merdiven yardımıyla aşağı indirerek kurtardı.

istanbul-kucukcekmecede-5-katli-binad-913461-271388.jpg

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahsur kalanları kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Öğrencilerden barınma isyanı: “Bakanlık, valilik ve belediye göreve”
Öğrencilerden barınma isyanı: “Bakanlık, valilik ve belediye göreve”
EuroBasket finali kent meydanlarında seyredildi
EuroBasket finali kent meydanlarında seyredildi