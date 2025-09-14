Amasya’da bağ evinde yangın: Tüpler patladı, ev kullanılamaz hale geldi

Amasya’da bağ evinde yangın: Tüpler patladı, ev kullanılamaz hale geldi
Yayınlanma:
Amasya'da bir bağ evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuzalan köyünde bir bağ evinde meydana geldi.

bag-evi-alev-alev-yandi-913404-271365.jpg

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Süleyman Temiz’e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu ihbar ederken bir yandan da yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

bag-evi-alev-alev-yandi-913406-271365.jpg

YANGIN SIRASINDA MUTFAK TÜPLERİ PATLADI

Yangın devam ederken bağ evinde bulunan mutfak tüplerinin patladı. Parlama sesleri kısa süreli paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında bağ evi kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

