Yasa dışı bahis soruşturması: 61 şüpheli adliyede

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından liderliğini B.E.Ö.’nün yaptığı suç örgütüne yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucu, örgütün 22 Ocak 2025 tarihinde kurulan 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edildi.

483 MİLYON 844 BİN 873 TL’LİK PARA AKIŞI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında, bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı belirlendi. İncelemelerde, 61 şüpheliye ait hesaplarda toplam 483 milyon 844 bin 873 TL’lik para akışı olduğu ortaya çıktı.

28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 61 GÖZALTI

Şüphelilerin hesaplarına giren paraların, analiz edilen kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda harekete geçen ekipler, Kocaeli merkezli olmak üzere 28 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.